Нарисовать чертеж в AutoCAD

Здравствуйте! Необходимо изменить 45 PDF файлов. Изменение заключается в переводе текста (краткое описание модели) в файлах с английского языка на русский. Перевод мы предоставим.
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Требуется начертить технологическую линию в аксонометрии. Формат - A1. Необходим опыт планировки промышленных зданий.
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