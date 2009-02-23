Нарисовать чертеж в AutoCAD

ПрочееЗавершен10 заявок311 просмотров
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Требуется начертить технологическую линию в аксонометрии. Формат - A1. Необходим опыт планировки промышленных зданий.

15 лет назад
UseLinK
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Damir_v
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
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