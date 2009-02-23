Нарисовать чертеж в AutoCAD

Необходимо векторизовать печатку. Требования к файлу: 1. Это должен быть черно-белый векторный рисунок. 2. Изображение "один к одному". 3. CorelDraw 12 . 4. Толщина линии - не тоньше 0,2 мм. 5. Места с пробеламы должны быть чуть шире, так как на ...