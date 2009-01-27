Требуется подобрать или изготовить шрифт

ПрочееЗакрыт4 заявки247 просмотров
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Требуется изготовить шрифт типа Arial unicode только что бы он красиво отображался .

Шрифт должен поддерживать все основные европейские языки, а также корейский, арабский, японский, китайский, иврит, индийский, более подробно при переписке не посредственно с изготовителем шрифта.

Главное условие , что бы Автор шрифта , не предъявлял претензии по поводу того что этот шрифт ИЗМЕНЯЕТСЯ, РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ в сети.

Шрифт должен быть простой легко читаемый, ближе к простому стандартному ( ЛЕГКО ЧИТАЕМЫЙ, И ПОДДЕРЖИВАЛ ВСЕ ЯЗЫКИ - ОСНОВНЫЕ ) .

15 лет назад
irvin77
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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