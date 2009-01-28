Русификация

ПрочееЗавершен4 заявки227 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать ПОЛНУЮ русификацию mkportal

15 лет назад
maxsite
Максим 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Vitaliy
Vitaliy Gk 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятный в работе человек, все спокойно и без суеты. Рекомендую заказчика!
  • Похожие заказы

  • Нужно поднять Тиц

    $250

    Нужно поднять Тиц и увеличить посещаемость сайта в данный момент состовляет 10 хостов в сутки нужно сделать минимум 10 000 , почтовики и CAP не предлогать т.к. на сайте стоит скрытая статистика, откудо сливается трафик ...

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Восстановить текст

    Нужно "прочитать" из скана факса очень плохого качества 1 строку............... Оплата по факту, достойная. P.S. Умения двигать яркость/контрастность в Фотошопе не достаточно.

    Прочее25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шаблон от монстров 20530

    Нужен кто разберается в шаблонах с монстров и может достать любой шаблон постаянно пользуюсь шаблонами и на данный момент нужен 20530

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рамка для фото

    $1

    Нужна помошь в создании такой же рамки для фотографии.Подскажите где и как это рализовать в фотошопе?

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен логотип Москвы в векторе

    $1

    Нужно найти логотип в векторе. Срочно В приложении такой, какой нужен Оплата первому нашедшему Может кто-то отрисует, либо исправит уже существующие

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Поправить стили

    На сайте полезли править стили, и забыли сохранить исходники :( Нужно срочно все поправить. ICQ 1332814 (движек дле) Скину два файла стилей.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать MediaKit периодического издания по образцу

    Нужен человек, который смог бы сделать за сегодня медиакит периодического издания (для администраторов сайта: это не верстка журнала!) по образцу. Дизайн простой. Черный фон и на нем текст с включением обложек журнала и диаграммы о ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад