Рамка для фото

Нужно найти логотип в векторе. Срочно В приложении такой, какой нужен Оплата первому нашедшему Может кто-то отрисует, либо исправит уже существующие
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помошь в создании такой же рамки для фотографии.Подскажите где и как это рализовать в фотошопе?
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