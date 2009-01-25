Рамка для фото

$1
ПрочееЗавершен4 заявки192 просмотра
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Нужна помошь в создании такой же рамки для фотографии.Подскажите где и как это рализовать в фотошопе?

15 лет назад
denisxxxl
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
satanistik
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Очень быстро справился с заданием, даже не ожидал. +10!!! рекомендую этого фрилансера)
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