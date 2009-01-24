Нужен логотип Москвы в векторе

$1
ПрочееЗавершен3 заявки608 просмотров
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#1$

Нужно найти логотип в векторе. Срочно

В приложении такой, какой нужен

Оплата первому нашедшему

Может кто-то отрисует, либо исправит уже существующие

15 лет назад
s-t-r-i-k-e-r
Россия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
--AS--
Ха 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
Быстро сработано. То, что нужно Всё понравилось
Всё чётко без проблем. Рекомендую.
Заявки фрилансеров
--AS--
Ха 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
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