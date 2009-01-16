Изменить PNG

Во вложенном файле лого png - нужно изменить текст на мой, оставив 1 к 1 шрифты и оформление тенями и светом.

Требуемый текст:

1 ая строка - ВЕБ СТУДИЯ

2 ая строка - Mozgunov.Ru

3 я строка - разработка и создание сайтов

Текст кроме 2ой строчки можно немного менять предварительно обсудив со мной.

Оплата по яндекс деньгам. Выберу по минимальному сроку и стоимости. Плюс отзыв.