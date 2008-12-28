Убрать телефон на плашке

$3
ПрочееЗакрыт43 заявки630 просмотров
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Есть плашка с телефонами. Убрать лишние с нее надо.

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повторен для заявки исполнителя

15 лет назад
the_one
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
dovich
Бойцов 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$3
1 день
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