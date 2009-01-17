rock14hard

Илья rock14hard

 
30 летУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Я молодой графический дизайнер с врожденным чувством красоты!

Я создаю рекламные материалы, которые были бы заметны на рынке и с лёгкостью привлекали новых клиентов!

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Отзывы заказчиков
gorholod
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
$10
10 баллов
15 лет назад
Анимация!
Отлично сработал)))
tigraz
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Сделать изменения в шаблоне WODPRESS
Всё аккуратно и оперативно было сделано в рамках ТЗ! Советую!..
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
8 баллов
15 лет назад
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Спасибо за работу
Баннеры
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $200
от 4 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга