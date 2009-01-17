Я молодой графический дизайнер с врожденным чувством красоты!
Я создаю рекламные материалы, которые были бы заметны на рынке и с лёгкостью привлекали новых клиентов!
Портфолио
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- Бизнес-старт в Запорожье140 просмотров
- HIP HOP / Центр развития и обучения "Лаванья"144 просмотра
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- Праздники для детей и взрослых "Лаванья"131 просмотр
- Lusters - сделайте вашу жизнь ярче!149 просмотров
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- Digital Web171 просмотр
- Без названия131 просмотр
- IPhelp - компьютерная помощь в Запорожье115 просмотров
- Без названия137 просмотров
- Без названия148 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Отлично сработал)))
$15
10 баллов
15 лет назад
Всё аккуратно и оперативно было сделано в рамках ТЗ! Советую!..
$1
8 баллов
15 лет назад
Спасибо за работу
Баннеры
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $200
от 4 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга