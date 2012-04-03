Размеcтить 200+ объявлений

$50
Наполнение сайтовЗавершен3 заявки272 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача: разместить по 4 объявления о продаже новых и б/у Segway на разных автомобильных сайтах и досках объявлений.

5 сайтов я вам предоставил, остальные необходимо найти самому.

Минимум 40 сайтов (160 объявлений) = 10$.

Максимум 100 сайтов (400 объявлений) = 25$

Объявления:

1) goo.gl/UNbtL

2) goo.gl/INPBd

3) goo.gl/MGJr4

4) goo.gl/SBWy1

Сайты:

olx.com.ua

auto-bazar.com.ua

bestcars.com.ua

ekomok-nn.ru

autosite.com.ua

Требования:

1) Срок: 3 дня

2) Отчет в Exel или Word (название сайта + 4 ссылки)

3) Ежедневный отчет прислать на мыло [email protected]

4) Оплата по факту

12 лет назад
rock14hard
Илья 
30 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранные исполнители
tarasyk
Тарас 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$20
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все было сделано в лучшем виде! Оплата мгновенно после выполнения роботы! Спасибо Илья за работу!
bumpyroad
Павел 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$25
3 дня
Илья - отличный работодатель, с которым приятно работать. Объяснил задание, поставил ограничения, проверил выполненную работу, мгновенно оплатил. Большое ему за это спасибо.
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