Необходимо оставлять лаконичные сообщения на форумах (список форумов я предоставляю). Подробнее расскажу позже. связаться со мной можно: icq 413265048, email [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть работы:
Добавить товары в интернет-магазин в нужные категории
Каталоги картинок все имеются.
Заполнять нужно поля: 1) Название 2) Цена 3) Выбрать категорию/производителя 4) Выбрать картинку из папки (которая уже загружена на сайт).
Время затраты на добавление одной позиции примерно 10-15 секунд.
Сайт на который нужно загружать: 4sstore.ru
Примерно 400 товаров пока.
Пишите ваши предложения.
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