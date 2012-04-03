Добавить товары в интернет-магазин

Наполнение сайтовЗавершен26 заявок398 просмотров
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Суть работы:

Добавить товары в интернет-магазин в нужные категории

Каталоги картинок все имеются.

Заполнять нужно поля: 1) Название 2) Цена 3) Выбрать категорию/производителя 4) Выбрать картинку из папки (которая уже загружена на сайт).

Время затраты на добавление одной позиции примерно 10-15 секунд.

Сайт на который нужно загружать: 4sstore.ru

Примерно 400 товаров пока.

Пишите ваши предложения.

12 лет назад
Puxa
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
m1ha555
Михаил 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Отлично выполнил всю работу за два дня! Даже не ожидал такой скорости, сам бы это делал не одну неделю Спасибо!
Павел хороший заказчик. Всё чётко бъяснил что требуется от работы. Рекомендую ! Очень приятно работать!
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