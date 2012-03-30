Провести психологическое исследование

День добрый, господа. Для интернет-магазина посуды требуются короткие описания к товарам: 400-500 символов каждое. Кое-где описание сейчас есть, его нужно отрерайтить. Кое-где нет, поэтому нужно либо импровизировать по изображению, либо по названию найти описание в интернете и ...
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Для дипломной работы по клинической психологии (аборт как психотравма) нужны заполненные (от руки) бланки опросников+РНЖ (рисунки несуществующего животного) без интерпретации и анализа.
Выборка – 50 женщин, имеющих опыт искусственного прерывания беременности. Возраст 20-30 лет или 25-35 лет или 30-40 лет (т.е. возрастной диапазон около 10 лет).
Методики:
1. Шкала оценки влияния травматического события (Тарабина)
2. Методика Спилбергера-Ханина (тест ситуативной и личностной тревожности)
3. Опросник Бека (диагностика депрессивных состояний)
4. Методика незаконченных предложений Сакса-Сиднея
5. Опросник вины (Guilt Inventory) адаптированный И.М. Белик
6. Анкета (во влож. файле)
7. Рисунок несуществующего животного.
Откликаясь на проект, пишите сразу, будет ли это реальное исследование, или "подделка". Возможен любой вариант.
Цена и сроки Ваши.
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