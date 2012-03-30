Провести психологическое исследование

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Для дипломной работы по клинической психологии (аборт как психотравма) нужны заполненные (от руки) бланки опросников+РНЖ (рисунки несуществующего животного) без интерпретации и анализа.

Выборка – 50 женщин, имеющих опыт искусственного прерывания беременности. Возраст 20-30 лет или 25-35 лет или 30-40 лет (т.е. возрастной диапазон около 10 лет).

Методики:

1. Шкала оценки влияния травматического события (Тарабина)

2. Методика Спилбергера-Ханина (тест ситуативной и личностной тревожности)

3. Опросник Бека (диагностика депрессивных состояний)

4. Методика незаконченных предложений Сакса-Сиднея

5. Опросник вины (Guilt Inventory) адаптированный И.М. Белик

6. Анкета (во влож. файле)

7. Рисунок несуществующего животного.

Откликаясь на проект, пишите сразу, будет ли это реальное исследование, или "подделка". Возможен любой вариант.

Цена и сроки Ваши.

12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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