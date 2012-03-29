Нужно сделать скрины к андроид играм.

Есть около 250 андроид игр, с каждой игре есть от 0 до 3 скриншотов....надо чтобы к каждой игре было по 4 скрина. Первый как логотип, остальные из действий игры..

Если вам проще использовать свои игры найденные в сети - пожалуйста, но обязательно игра должна быть бесплатной, каждая игра в папке с именем игры, в ней файл apk, текстовый с описанием и 4 скрина.

Пишите сколько за игру вам нужно платить при таком задании.

В дальнейшем можно будет наладить перспективное сотрудничество.