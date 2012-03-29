Нужно сделать скрины к андроид играм.

Требуется наполнить сайт http://evrika-market.ru/ Требуется наполнить описание, и табличку http://evrika-market.ru/index.php?route=product/product&product_id=42 Каталог кондиционеров прикрепила 15 рублей- 1 ед.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть около 250 андроид игр, с каждой игре есть от 0 до 3 скриншотов....надо чтобы к каждой игре было по 4 скрина. Первый как логотип, остальные из действий игры..
Если вам проще использовать свои игры найденные в сети - пожалуйста, но обязательно игра должна быть бесплатной, каждая игра в папке с именем игры, в ней файл apk, текстовый с описанием и 4 скрина.
Пишите сколько за игру вам нужно платить при таком задании.
В дальнейшем можно будет наладить перспективное сотрудничество.
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