Копирование статей о мотоциклах с сайта

Нужно скопировать статьи с сайта с моделями мотоциклов в файлы html. Для начала нужно 20 моделей. Интересует постоянное сотрудничество в будущем и интерес к мотоциклам. Все материалы что и от куда брать даю. В приложении ТЗ и архив с примером что нужно получить в итоге. Связаться со мной можно по ICQ 467–467–240.