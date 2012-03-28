Копирование статей о мотоциклах с сайта

Алла, помоги, пожалуйста, заполнить магазин кормами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно скопировать статьи с сайта с моделями мотоциклов в файлы html. Для начала нужно 20 моделей. Интересует постоянное сотрудничество в будущем и интерес к мотоциклам. Все материалы что и от куда брать даю. В приложении ТЗ и архив с примером что нужно получить в итоге. Связаться со мной можно по ICQ 467–467–240.
- Похожие заказы
- $50Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимы услуги по регулярному заполнению базы на основе предоставляемой нами статистики. Статистика - финансовые показатели, распределенные по городам и регионам РФ. Суть задачи: - смотрим статистику в источнике - берем нужные цифры, переносим в базу (xls-файл) - небольшое ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть excel таблица на 1398 строк Необходимо вручную обработать в нем информацию и привести к нормальному виду: * Телефон – разделить телефоны запятыми, убрать запятые в самом номере, добавить код города * Email – разделить ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт12 лет назад
Копирайтер на английском языке Нужно писать отзывы о сайтах. Самому их придумывать и писать под видом пользователя. Все на одном сайте. Оплата по договоренности. Нужно писать не много но качественно. Общение ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
На постоянной основе нужны Коментарии на тематическихфорумах, твитер, контакт, фэйсбук.Нужен человек с опытом работы и знанием дела.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разместить объявления (в кол-ве 30 шт) о продаже бизнеса на бесплатных досках объявлений (живых и посещаемых) По результатам - отчет в виде списка ссылок на размещенные объявления. Оплата по факту размещения 5 руб за 1 ...Завершен12 лет назад
Есть около 100-150 позиций для которых нужно скачать картинки и затем загрузить в определенный акаунт на сайте, через браузер, ничего сложного. Для каждой позиции есть URL сайта с которого нужно копировать картинки, и логин\пароль аккаунта ...Завершен12 лет назад
- $100
Необходимо заполнить товарами подразделы каталога оборудования http://new.ftth.ru/catalog/sks/ Источники информации: Файл pdf (но вся информация в нем графическая) Вот тут этот же файл в тектовом формате пропущенный через файнридер (получилось кривовато) Есть отдельно картинки для каталога см. архив. Общее количество товаров ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо разместить как можно больше ссылок на наш сайт, интересуют только российские ресурсы. Суть в том, что некоторые сайты интернет-магазинов за границей недоступны из России, а мы предоставляем возможность доступа к ним. Соответственно, форумы или ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно на сайте заполнить список президентов мира. Вот список: http://clck.ru/W/3k3Z Что требуется заполнять: 1. ФИО президента 2. Страна 3. Несколько предложений о президенте (рерайт), обязательная уникальность текста. Цена/Сроки. Вопросы в PMЗавершен12 лет назад