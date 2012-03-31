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Нужно на сайте заполнить список президентов мира.
Вот список:
Что требуется заполнять:
1. ФИО президента
2. Страна
3. Несколько предложений о президенте (рерайт), обязательная уникальность текста.
Цена/Сроки. Вопросы в PM
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