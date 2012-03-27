Общение на форумах

Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок178 просмотров
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Здравствуйте, коллеги :)

Требуются постеры для общения на следующие темы:

1. Заработок в интернете;

2. Любовь, отношения и т.д.

Пожалуйста, заявки подавайте в следующем формате:

1. Тема, в которой вы хотите работать;

2. Есть ли опыт постинга;

3. Если есть опыт постинга, пару ссылок с профилей форумов, на которых вы постите.

Наличие Skype обязательно!

Спасибо :)

12 лет назад
Mad
47 летГрузия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
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