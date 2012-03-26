Перенести с одного сайта на другой

Добрый день! Требуется аккуратный человек, который перенесет данные из одного сайта на другой. Интерфейс обеих сайтов - идентичен. Работа не сложная, оплата достойная. Требование: Нужно знать где находится файл hosts или быть в состоянии найти его с нашей ...