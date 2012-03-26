Наполнить 2 интернет-магазина

Здравствуйте уважаемые фрилансеры, Требуется найти группы livejorunal, посвященные цифровой технике (в том числе барахолки) и разместить в них приглашение на сайт. Группы искать можно по интересам на странице http://www.livejournal.com/directorysearch.bml. В результатах поиска нажать ссылку - только сообщества. В ...
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Надо наполить интернет магазин на джумле 1000 товаров и второй магазин на веб асисте 850 товаров. От Вас поиск картинки и составление описания(легкий рерайт).
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