Добавление материала на сайт, WordPress

Наполнение сайтовЗакрыт15 заявок283 просмотра
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Занесение материала на сайт, знание html разметки. Нужно вставить картинки, текст. Ищу ответственного парня/девушку на длительное сотрудничество. Все подробности в личку выбранному исполнителю.

WordPress
12 лет назад
rasskazov
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
25 отзывов(-1)
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