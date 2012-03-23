Общение в социальных сетях.

Для тех кто общается в разных социальных сетях предлагаю дополнительный заработок. Требуется находить группы людей которые обсуждают заработок в интернет и в качестве ответа публиковать определенные сообщения которые я предоставлю. Вот и все, очень и очень просто. Нашли подходящую тему обсуждения – добавили ответ. В каждую тему можно добавить ответ только один раз. Оплата за каждые 100 ответов 350 WMR + развернутый положительный отзыв от меня. Более чем реально это выполнить за несколько часов.

Обращайтесь ко мне на почту [email protected] я предоставлю необходимый текст для ответа. В письме сразу укажите две социальные сети (можно больше) на которых вы собираетесь работать.