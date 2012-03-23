Создание промо-писем под акции

Сайт периодически проводит акции: товары по сниженным ценам.

Нужен человек, который бы занимался созданием промо-писем под акции и затем рассылал их по базе подписчиков (не спам!).

Для промо-писем планируется разработать общий шаблон, html страничку куда нужно будет к каждой новой акции подбирать фото и тексты.

Планируемая периодичность акций 1 раз в неделю. Позже возможно чаще!

Так же ищем программу подходящую для данного проекта.

ЖДУ Ваши заявки, сообщения, предложения.