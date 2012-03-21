Наполнение сайта контентом (текст+рисунки+видео)

Необходимо: * самостоятельно находить флеш игры * писать к ним уникальное описание (~500 знаков) * составить короткое описание управления * создать маленькую картинку из скриншота игры * указать теги для игры * залить в базу в простейшем web-интерфейсе Оплата - 30 рублей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к исполнителю:
-знание основ интернет рекламы
-знание английского на высоком уровне
-умение придумывать и рисовать контенто-релевантные картинки
-умение работы с видео (редактирование)
-владение HTML
Тематика сайта:
-рекламная сеть (подробнее http://en.wikipedia.org/wiki/Advertising_network)
Задача:
Разработать контент для сайта. Нарисовать поясняющий картинки. Возможно разработать видеоролик (презентационный). Контентент должен отражать все аспекты работы сети (для этого надо изучить сеть) и предоставлять новым пользователям как можно более исчерпывающую имформацию о работе сети в максимально доступном, читабельном виде.
Оплата:
-строго по результату
-конечная сумма оплаты будет оговариваться только после предоставления результата
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