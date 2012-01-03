Требуется продвижение англоязычной рекламной сети. Продвижение требуется одновременно в нескольких странах - USA, Canada, United Kingdom, Germany, France, Australia. Требуется поиск как рекламодателей так и вебмастеров которые будут размещать рекламу на своих сайтах. Для того что бы ...
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Требования к исполнителю: -знание основ интернет рекламы -знание английского на высоком уровне -умение придумывать и рисовать контенто-релевантные картинки -умение работы с видео (редактирование) -владение HTML Тематика сайта: -рекламная сеть (подробнее http://en.wikipedia.org/wiki/Advertising_network) Задача: Разработать контент для сайта. Нарисовать поясняющий картинки. Возможно разработать видеоролик (презентационный). Контентент ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
при исполнении этого кода берется ИП посетителя, парсится файл на наличие этого ИП, если ИП уже имеется в файле - этот ип вставляется в конец файла с новой строчки с префиксом "+", если нет - ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен оператор лайв чата - поддержка клиентов. Знание интернет рекламы основ интернет рекламы. Что такое CPC и CPA и чем они отличаются. Что такое пойсковый траффик. Все эти знания обязательны. 8 часовой рабочий график. Помесячная ...Служба поддержки8 заявокЗакрыт12 лет назад
Надо поднять PR от 5 и выше. Предложите свои цены за PR 5-6-7-8.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется администратор форума. Тематика форума - СЕО. От администратора требуется знание рус и англ языков, привлечение на форум вебмастеров, поддержание их интереса на форуме. Форума нет. Будет поставлен двиг и админ с нуля должен искать ...Служба поддержки2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Обязательно: Язык - Английский (сертификат) + Русский Знания в сфере платной интернет рекламы - CPC, CPM, CTR, advertiser, publisher, etc... http://en.wikipedia.org/wiki/Ad_network Задача: Продвигать рекламную сеть на тематических форумах. Поддерживать дискуссию с местной публикой. Создавать интересные тематические обсуждения. Помогать и отвечать ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт12 лет назад
Составить договор найма в формате .pdf с использованием корпоративного стиля. Договор найма должен содержать: договор найма, анкета соискателя, форма для вставки сканов документов (скан пасспорта, прав). Предлагайте цены.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт12 лет назад
интеграция автоматической оплаты PayPal на основе уже имеющихся исходников (оставить ту же логику оплаты, те же переменные итд). ПХП. Предлагайте цены. Чистый PHPВеб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад