Mar_Di

Марк Диболд Mar_Di

 
36 летНорвегия/Осло
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Продвижение рекламной сети.

    Требуется продвижение англоязычной рекламной сети. Продвижение требуется одновременно в нескольких странах - USA, Canada, United Kingdom, Germany, France, Australia. Требуется поиск как рекламодателей так и вебмастеров которые будут размещать рекламу на своих сайтах. Для того что бы ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение сайта контентом (текст+рисунки+видео)

    $2500

    Требования к исполнителю: -знание основ интернет рекламы -знание английского на высоком уровне -умение придумывать и рисовать контенто-релевантные картинки -умение работы с видео (редактирование) -владение HTML Тематика сайта: -рекламная сеть (подробнее http://en.wikipedia.org/wiki/Advertising_network) Задача: Разработать контент для сайта. Нарисовать поясняющий картинки. Возможно разработать видеоролик (презентационный). Контентент ...

    HTML
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Маленький пхп код

    при исполнении этого кода берется ИП посетителя, парсится файл на наличие этого ИП, если ИП уже имеется в файле - этот ип вставляется в конец файла с новой строчки с префиксом "+", если нет - ...

    PHP
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оператор лайв чата.

    Нужен оператор лайв чата - поддержка клиентов. Знание интернет рекламы основ интернет рекламы. Что такое CPC и CPA и чем они отличаются. Что такое пойсковый траффик. Все эти знания обязательны. 8 часовой рабочий график. Помесячная ...

    Служба поддержки8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Администратор форума.

    Требуется администратор форума. Тематика форума - СЕО. От администратора требуется знание рус и англ языков, привлечение на форум вебмастеров, поддержание их интереса на форуме. Форума нет. Будет поставлен двиг и админ с нуля должен искать ...

    Служба поддержки2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Форумный PRщик

    Обязательно: Язык - Английский (сертификат) + Русский Знания в сфере платной интернет рекламы - CPC, CPM, CTR, advertiser, publisher, etc... http://en.wikipedia.org/wiki/Ad_network Задача: Продвигать рекламную сеть на тематических форумах. Поддерживать дискуссию с местной публикой. Создавать интересные тематические обсуждения. Помогать и отвечать ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Договор найма на английском языке.

    Составить договор найма в формате .pdf с использованием корпоративного стиля. Договор найма должен содержать: договор найма, анкета соискателя, форма для вставки сканов документов (скан пасспорта, прав). Предлагайте цены.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интеграция оплаты PayPal

    интеграция автоматической оплаты PayPal на основе уже имеющихся исходников (оставить ту же логику оплаты, те же переменные итд). ПХП. Предлагайте цены. Чистый PHP

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад