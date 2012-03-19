Поиск и загрузка флеш игр на сайт

$100
Наполнение сайтовЗакрыт18 заявок328 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо:

* самостоятельно находить флеш игры

* писать к ним уникальное описание (~500 знаков)

* составить короткое описание управления

* создать маленькую картинку из скриншота игры

* указать теги для игры

* залить в базу в простейшем web-интерфейсе

Оплата - 30 рублей за 1 игру.

Работа продолжительная, необходимая скорость загрузки 25–50 игр в неделю.

Ответим на все возникшие у Вас вопросы, покажем где и как надо искать игры и как заливать.

Оплата обычно раз в неделю.

12 лет назад
L1f
36 летАрмения
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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