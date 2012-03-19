Собрать данные

Наполнение сайта через систему управления. Знаний верстки не требуется. Желающим просьба в личку свой телефон для обсуждения деталей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно зарегистрироваться на сайте (торговая площадка) и через форму обратной связи отправить продавцам запросы. Все запросы одинаковые - копипаст. Полученные ответы нужно записать в excel (продавец, цена, email, сайт, телефон). Переписка на английском - можно смело пользоваться googletranslate.
Для этого задания нужно завести новый ящик и всю переписку с продавцами вести исключительно через него.
ОБЪЁМ
нужно обработать и записать данные по 3000 продавцов
ОПЛАТА
5р - за запись одного продавца, а не за отправленное сообщение. В ручном режиме при хорошем интернете можно отправлять до 10 сообщений в минуту.
СРОК
30 дней
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