Собрать данные

$500
Наполнение сайтовЗакрыт14 заявок411 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно зарегистрироваться на сайте (торговая площадка) и через форму обратной связи отправить продавцам запросы. Все запросы одинаковые - копипаст. Полученные ответы нужно записать в excel (продавец, цена, email, сайт, телефон). Переписка на английском - можно смело пользоваться googletranslate.

Для этого задания нужно завести новый ящик и всю переписку с продавцами вести исключительно через него.

ОБЪЁМ

нужно обработать и записать данные по 3000 продавцов

ОПЛАТА

5р - за запись одного продавца, а не за отправленное сообщение. В ручном режиме при хорошем интернете можно отправлять до 10 сообщений в минуту.

СРОК

30 дней

12 лет назад
AlexandrYY
Александр 
48 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-5)
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