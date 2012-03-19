Собрать данные

Нужно зарегистрироваться на сайте (торговая площадка) и через форму обратной связи отправить продавцам запросы. Все запросы одинаковые - копипаст. Полученные ответы нужно записать в excel (продавец, цена, email, сайт, телефон). Переписка на английском - можно смело пользоваться googletranslate.

Для этого задания нужно завести новый ящик и всю переписку с продавцами вести исключительно через него.

ОБЪЁМ

нужно обработать и записать данные по 3000 продавцов

ОПЛАТА

5р - за запись одного продавца, а не за отправленное сообщение. В ручном режиме при хорошем интернете можно отправлять до 10 сообщений в минуту.

СРОК

30 дней