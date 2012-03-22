Баннеры для сайта по промышленному альпинизму

Наполнение сайта через систему управления. Знаний верстки не требуется. Желающим просьба в личку свой телефон для обсуждения деталей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подобрать качественные баннеры для создаваемого сайта Промышленного альпинизма.
То как выглядит – во вложении. В таком же стиле нужны для остальных страниц + подобрать для этой страницы другой баннер.
Заказчику в принципе нравится баннер с мужчиной на фото, но не нравится, что он не улыбается.
Если на них будут люди, то необходимо, чтобы они были позитивными.
Страницы, соответственно и баннеры нужны для страниц:
- Мытье окон
- Спил деревьев
- Герметизация швов
- Монтаж баннеров
- Общий баннер для страницы о Нас
- Уборка снега
Срок вечер 22.03.2012
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