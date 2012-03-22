Баннеры для сайта по промышленному альпинизму

Нужно подобрать качественные баннеры для создаваемого сайта Промышленного альпинизма.

То как выглядит – во вложении. В таком же стиле нужны для остальных страниц + подобрать для этой страницы другой баннер.

Заказчику в принципе нравится баннер с мужчиной на фото, но не нравится, что он не улыбается.

Если на них будут люди, то необходимо, чтобы они были позитивными.

Страницы, соответственно и баннеры нужны для страниц:

- Мытье окон

- Спил деревьев

- Герметизация швов

- Монтаж баннеров

- Общий баннер для страницы о Нас

- Уборка снега

Срок вечер 22.03.2012