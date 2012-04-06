Наполнение интернет-магазина

Наполнение сайтовЗавершен28 заявок367 просмотров
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Необходимо наполнение 2-х интернет-магазинов товарами из другого магазина. Работа не сложная, но рутинная. На одном из сайтов есть необходимость корректировать размер изображений для добавления на сайт. Требуется ответственный человек, который выполнит поставленную задачу.

12 лет назад
Adilan
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
gavrilovaliana
Лиана 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
12 лет назад
$5
5 дней
Очень приятно работать. Все выполняет оперативно и без лишних вопросов. Рекомендую!
Заказчик хороший. Задание поставлено четко и ясно. Оплата вовремя.
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