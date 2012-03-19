Размещение статей в вордпрессе

Необходим человек, который разбирается в html+css

Также необходимо, чтобы Вы знали вордпресс (размещение статей)

Если знаете еще что такое smartresponder – просто замечательно

Для Вас есть работа на постоянку:

- размещать статьи в wordpress

- создавать выпуски рассылок в smartresponder

Оплата: 100 рублей в час

Но необходимо, чтобы Вы были в сети с 9 до 21 по МСК (или имели возможность выходить по пришедшей к Вам смске)

В ответе укажите:

1) как Вас зовут

2) откуда Вы

3) сколько лет

4) примеры работ по html+css, а также вордпрессу

5) со скольки до скольки ежедневно в сети