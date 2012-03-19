Размещение статей в вордпрессе

Наполнение сайта через систему управления. Знаний верстки не требуется. Желающим просьба в личку свой телефон для обсуждения деталей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим человек, который разбирается в html+css
Также необходимо, чтобы Вы знали вордпресс (размещение статей)
Если знаете еще что такое smartresponder – просто замечательно
Для Вас есть работа на постоянку:
- размещать статьи в wordpress
- создавать выпуски рассылок в smartresponder
Оплата: 100 рублей в час
Но необходимо, чтобы Вы были в сети с 9 до 21 по МСК (или имели возможность выходить по пришедшей к Вам смске)
В ответе укажите:
1) как Вас зовут
2) откуда Вы
3) сколько лет
4) примеры работ по html+css, а также вордпрессу
5) со скольки до скольки ежедневно в сети
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