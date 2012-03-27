Приватно для Левина Дениса (Qrist2008)

Наполнение сайтовЗавершен2 заявки153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Наполнить сайт уникальным контентом.

12 лет назад
remobill
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
Qrist2008
Денис 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$34
5 дней
Денис проявил себя как ответственный исполнитель. Тексты были написаны на высочайшем уровне. Буду и дальше сотрудничать. Спасибо.
От сотрудничества только положительные эмоции. Руслан дал очень интересное задание. Оплата была своевременной. Рекомендую! P.s. сам всегда готов работать с Русланом.
  • Похожие заказы

  • Требуется исправить значения характеристик товара

    Требуется исправить значения характеристик товара в интернет-магазине характеристики забиты но в разном формате, нужно привести все к одному виду. например, сейчас прописано вес - 55 кг, нужно вес - 55 (то есть без буквенных значений) где-то по ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение сайта

    Необходим человек для регулярного размещения статей на разных сайтах. Навыки: html (базовый), базовые знания joomla, наличие скайпа и аськи-) Процесс таков: 1) тексты выдаются в word'e, один за другим по формату (название-текст) 2) для каждого ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание новых тем на автофоруме

    $50

    Требуется создание новых тем на автофоруме (около 5 в день) в среднем 300 знаков без пробелов - любителей копипаста просьба не беспокоить, рерайт возможен, в идеале писать сообщения основанные на личном опыте Перед началом сотрудничества нужно ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно разработать структуру сайта

    $50

    Здравствуйте. Нужна помощь специалиста. Есть сайт по изучению иностранных языков. В нем есть такие разделы ( в данном случае для английского языка), как грамматика, статьи, материалы, наши уроки и пр. Так вот. Для категории "Наши уроки" ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Общение на форуме о климат. технике (обогреватели)

    Есть форум о климатической технике (обогреватели, конвекторы и пр.). Адрес koborudovanie.ru/ Надо давать грамотные ответы на вопросы пользователей. Не рерайт – только на основании личного опыта. Человек должен быть "в теме" и отвечать на вопросы без источников. Объем ответов – ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется добавить в базу 200 компаний

    Есть сайт-каталог http://www.vseuslugi.com Нужно найти в сети любые 200 компаний Москвы и завести для них страницы на сайте www.vseuslugi.com Для каждой компании требуется отдельная регистрация. При регистрации в качестве логина ОБЯЗАТЕЛЬНО вводить нужно email добавляемой компании. Система ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перенос текста, копипаст

    Нужно занеси на сайт текст из доковских файлов. На сайте никаких полей заполнять не нужно, просто скопировать и вставить текст в два окна. Хотелось бы услышать предложения по цене.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад