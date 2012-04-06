Перенос текста, копипаст

Наполнение сайтовЗавершен22 заявки282 просмотра
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Нужно занеси на сайт текст из доковских файлов.

На сайте никаких полей заполнять не нужно, просто скопировать и вставить текст в два окна.

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12 лет назад
rasskazov
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
25 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Maryska2011
Мария 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
2 отзыва
12 лет назад
$30
7 дней
Все выполнено качественно, все неточности и корректировки исполнялись сразу по требованию. Одним словом - я доволен сотрудничеством и планирую давать заказы Марии в будущем! Рекомендую!:)
Грамотно изложил ТЗ, было приятно сотрудничать.
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