Размещение объявлений в интернете, в каталогах

Срочно!Требуются люди, для размещения объявлений на досках объявлений, а так же регистрации сайтов в каталогах ...все должно происходить исключительно вручную...оплата за одно объявление 0,07у.е.

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