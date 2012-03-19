Размещение объявлений в интернете, в каталогах

$50
Наполнение сайтовЗавершен7 заявок177 просмотров
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Срочно!Требуются люди, для размещения объявлений на досках объявлений, а так же регистрации сайтов в каталогах ...все должно происходить исключительно вручную...оплата за одно объявление 0,07у.е.

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12 лет назад
Alexlife77
Алексей 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
VladimirShe
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$4
1 день
Отлично справился с работой, выполнил все на совесть...буду сотрудничать..рекомендую всем
Алексей отличный заказчик. Задание изложено ясно и четко. Всем советую сотрудничать.
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