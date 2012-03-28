Продающие статьи о туризме

$50
Наполнение сайтовЗавершен4 заявки160 просмотров
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Серия статей для почтовой рассылки.

Статьи о туризме, странах и продающие тексты.

количество статей 10 по 1000 знаков.

Оплата через Вебмани после выполнения работы.

Срок - неделя.

12 лет назад
wadime
Вадим 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$25
7 дней
Наталья пишет всё грамотно, быстро (точно в сроки) и по моему на любые темы :) Всем рекомендую обращаться к Наталье! Спасибо, буду ещё заказывать статьи.
Если с заказчиком продолжают работать, то необходимости в дополнительных рекомендациях нет. С Вадимом - продолжаем. Спасибо.
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