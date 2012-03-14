Наполнение магазина

Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок158 просмотров
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Нужно наполнить интернет магазин товарами из прайса поставщика. Тематика магазина — все для салонов красоты. Приблизительный перечень позиций к каждому товару:

1. Наименование

2. Артикул (поставщика)

4. Описание товара в нормальном читабельном виде.

5. Характеристика товара.

6. Изображение товара

7. Цена

Движок Simpla.

Оплата 1 грн за единицу товара

Оплата на карточку привата. (ТОЛЬКО УКРАИНА)

ICQ 609271797

12 лет назад
Albinos4210
Вадим 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
turok239
Сергей 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$500
30 дней
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