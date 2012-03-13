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необходимо подобрать 6 фото, для главной страници сайта микрофинансовой организации, по темам:

деньги до зарплаты (девушка + деньги)

Деньги до пенсии (пенсионер + деньги)

деньги для бизнеса (бизнесмен + деньги)

деньги под залог автомобиля (автомобиль + деньги)

деньги под залог недвижимости (недвижимость + деньги)

деньги под залог материнского капитала ( семья, дети + деньги)

размеры фото - width 600 neight 400

12 лет назад
davydov2010
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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