Забить товары в каталог (копипаст)

Работа не требует специальных знаний. Объясняю инструкцией (изучение 5 минут). Копирование текста и графики в специальной последовательности с англоязычных сайтов (знание английского - начальный уровень - если для слова «часы» – можете вспомнить три ...
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Нужно наполнить каталог товаров типового сайта одного из производителей БАДов. Не менее 80 товаров. Спец.знаний не требуется, пошагово расскажу что и куда нажимать, справитесь. Плачу по 10 руб/товар. Важна оперативность исполнения задания.
Сроки - предлагайте, желательно справиться за сутки.
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