Нанести точки на Яндекс карты

Нужно зайти на форум сайта www/divosad.ru и ответить или дополнить ответ на все вопросы на которые нет ответа или ответы слабые, недостаточные. Где нужно вежливо возражать хорошо даже провоцировать дискуссию. В дальнейшем, если выполнение задания ...