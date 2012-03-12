Ежедневное размещение сообщений в течение месяца

Коллеги,

приглашаются опытные постеры. Задача: постить по 3 сообщения в 1 форум каждый день в течение 1 месяца. Тематика форума: обмен работами у студентов.

Скорее всего, понадобится создание разных аккаунтов (думаю, 5-10). Кроме того, понадобится использование анонимайзеров, т.к. модераторы могут понять.

Оплата по Яндекс.Деньгам понедельно.

Буду рад Вашим отзывам! В отзыве укажите, пожалуйста, цену 1 поста и форму отчетности. Спасибо!!

Альберт