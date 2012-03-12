Разработка структуры сайта (строительство/ремонт)

Нужно разработать максимально развернутую структуру для нового сайта в формате Майнд-карты.

Тематики: Ремонт/Строительство/Благоустройство/Инженерные системы

!!! ОБЯЗАТЕЛЬНЫ фундаментальные знания в данной сфере.

Программа: Mindjet MindManager (http://www.mindjet.com/products/mindmanager/) - нужно будет скачать Trial-версию.

Часть работы мной уже выполнена, скину уже сделанную структуру. Ваша задача: максимально раскрыть все темы/подтемы, расширить сделанную мной заготовку, подправить ее. Часть майнд-карты (скрин), чтобы понять суть, приложена к заданию

Готовая структура будет использована для подготовки конкретных тематик статей для сайта и создания рубрик/категорий/тэгов.

Сроки: 2-3 дня.

Оплата: 2000 рублей по факту принятия проекта по Webmoney

Контакт по ICQ 684364