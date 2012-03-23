Найти и скачать скриншоты для ~100 игр

$15
Наполнение сайтовЗавершен8 заявок609 просмотров
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Требуется найти и скачать из Интернета по 4 скриншота для каждой игры из предоставляемого списка, где одна из картинок - это обложка коробки диска. Все картинки легко находятся в Google/Яндекс Images. Также для каждой из игр нужно найти любой видео ролик на YouTube и предоставить его идентификатор (берется из адресной строки - параметр v=).

Примерные временные затраты на 1 игру около 1-3 минут. Скриншоты еще нужно будет переименовать.

Цена вопроса 5 рублей за 1 игру. Игр примерно 50-100 и при желании будут еще.

12 лет назад
Doodle
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Johnnyblaze
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
За исключением маленьких недочетов, работой Алексея остался доволен. Будем сотрудничать и дальше.
Хороший заказчик, грамотно составленное задание, оплата без промедлений. Доволен. Рекомендую.
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