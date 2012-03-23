Найти и скачать скриншоты для ~100 игр

Работа не требует специальных знаний. Объясняю инструкцией (изучение 5 минут). Копирование текста и графики в специальной последовательности с англоязычных сайтов (знание английского - начальный уровень - если для слова «часы» – можете вспомнить три ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется найти и скачать из Интернета по 4 скриншота для каждой игры из предоставляемого списка, где одна из картинок - это обложка коробки диска. Все картинки легко находятся в Google/Яндекс Images. Также для каждой из игр нужно найти любой видео ролик на YouTube и предоставить его идентификатор (берется из адресной строки - параметр v=).
Примерные временные затраты на 1 игру около 1-3 минут. Скриншоты еще нужно будет переименовать.
Цена вопроса 5 рублей за 1 игру. Игр примерно 50-100 и при желании будут еще.
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