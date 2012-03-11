Размещение комментов в сети

$50
Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок248 просмотров
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10 постов - 50 wmr. Первоначальный бюджет 1500 wmr

Размещать посты можно куда угодно: в социальных сетях, форумы, блоги, отзывы – любые сайты которые Вы найдете. Ограничение: доски обьявлений, страницы и сайты с эротическим содержанием, страницы заполненные нецензурной лексикой или ссылками на порносайты.

Посты необходимо оставлять адекватные — относящиеся к теме сайта или блога, не являющиеся бессмысленными общими фразами. Посты должны содержать рабочую ссылку на наш ресурс.

Только ручное размещение! От Вас знание понятия Noindex и Nofollow для ссылок, и как это можно посмотреть в браузере (тыкнув по ссылке правой клавишей и выбрав пункт меню "просмотр кода элемента" ;) )

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12 лет назад
DronM
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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