Размещение комментов в сети

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10 постов - 50 wmr. Первоначальный бюджет 1500 wmr
Размещать посты можно куда угодно: в социальных сетях, форумы, блоги, отзывы – любые сайты которые Вы найдете. Ограничение: доски обьявлений, страницы и сайты с эротическим содержанием, страницы заполненные нецензурной лексикой или ссылками на порносайты.
Посты необходимо оставлять адекватные — относящиеся к теме сайта или блога, не являющиеся бессмысленными общими фразами. Посты должны содержать рабочую ссылку на наш ресурс.
Только ручное размещение! От Вас знание понятия Noindex и Nofollow для ссылок, и как это можно посмотреть в браузере (тыкнув по ссылке правой клавишей и выбрав пункт меню "просмотр кода элемента" ;) )
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