Размещение объявлений на форумах

Добрый день,

Я занимаюсь продажей партий товаров (лотов), которые остались от компаний-банкротов. Каждый раз, когда я начинаю работу с очередным лотом, требуется выполнить кое-какую работу по продвижению лота, а именно:

- запостить объявления на торговые площадки, доски объявлений и форумы в интернете

- работать с клиентами, которые будут обращаться по этим объявлениям, либо которых вы найдете самостоятельно.

Приглашаю помощника для этой работы. Фиксированная оплата за конкретные задания плюс проценты от продаж.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ ПО ПОСТИНГУ:

1. Получить от меня текст объявления.

2. Квалифицированно и творчески выбрать интернет-площадки для размещения объявления в заданном регионе. Требования к площадкам: посещаемые, с аудиторией, которая гарантированно может заинтересоваться темой объявления. Тупое размещение на стандартном списке универсальных досок не интересует.

3. Разместить объявление на выбранных площадках. При необходимости – зарегистрироваться на площадках, данные для регистрации получить у меня.

4. В зависимости от площадки и ее ограничений на размещение можно слегка видоизменять текст и/или добавлять фото (если я предоставил фото).

5. Прислать отчет: список площадок, пароли и логины от регистрации, ссылки на размещенные объявления.

6. В течение указанного мною времени регулярно обновлять дату публикации каждого объявления либо публиковать его заново.

Оплата постинга по мере размещения и получения от вас отчетов. Размещать надо быстро, сдача работы ежедневно. Если вы предлагаете свои услуги постинга, пожалуйста, указывайте их цену.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ:

1. Получить от меня инструкции по работе с каждым лотом.

2. Общаться с клиентами при помощи телефона/скайпа/ICQ/электронной почты. Представляться агентом/представителем/менеджером, в зависимости от контекста объявления.

3. Отвечать на стандартные вопросы клиентов, отправлять им прайсы, фото и прочую информацию по лотам. Всю информацию по лотам для работы с клиентами я передам. В случае нестандартных вопросов у клиентов оперативно связываться со мной для получения ответов.

4. Когда клиент будет готов к покупке, переадресовывать его на меня.

Оплата работы – в процентах от проданного вашим клиентам товара, размер процентов оговаривается по каждому лоту отдельно (обычно 3-5%).

Вы можете взяться только за один вид работ или за оба сразу.

Предпочтение отдаю имеющим опыт работы по постингу и продажам. Вы должны проживать в российском городе приличного размера, быть грамотны, образованы и не моложе 25 лет, иметь быстрый интернет и возможность общения голосом. Ваше нахождение в Москве является большим плюсом.