Размещение объявлений на форумах

$100
Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка301 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день,

Я занимаюсь продажей партий товаров (лотов), которые остались от компаний-банкротов. Каждый раз, когда я начинаю работу с очередным лотом, требуется выполнить кое-какую работу по продвижению лота, а именно:

- запостить объявления на торговые площадки, доски объявлений и форумы в интернете

- работать с клиентами, которые будут обращаться по этим объявлениям, либо которых вы найдете самостоятельно.

Приглашаю помощника для этой работы. Фиксированная оплата за конкретные задания плюс проценты от продаж.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ ПО ПОСТИНГУ:

1. Получить от меня текст объявления.

2. Квалифицированно и творчески выбрать интернет-площадки для размещения объявления в заданном регионе. Требования к площадкам: посещаемые, с аудиторией, которая гарантированно может заинтересоваться темой объявления. Тупое размещение на стандартном списке универсальных досок не интересует.

3. Разместить объявление на выбранных площадках. При необходимости – зарегистрироваться на площадках, данные для регистрации получить у меня.

4. В зависимости от площадки и ее ограничений на размещение можно слегка видоизменять текст и/или добавлять фото (если я предоставил фото).

5. Прислать отчет: список площадок, пароли и логины от регистрации, ссылки на размещенные объявления.

6. В течение указанного мною времени регулярно обновлять дату публикации каждого объявления либо публиковать его заново.

Оплата постинга по мере размещения и получения от вас отчетов. Размещать надо быстро, сдача работы ежедневно. Если вы предлагаете свои услуги постинга, пожалуйста, указывайте их цену.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ:

1. Получить от меня инструкции по работе с каждым лотом.

2. Общаться с клиентами при помощи телефона/скайпа/ICQ/электронной почты. Представляться агентом/представителем/менеджером, в зависимости от контекста объявления.

3. Отвечать на стандартные вопросы клиентов, отправлять им прайсы, фото и прочую информацию по лотам. Всю информацию по лотам для работы с клиентами я передам. В случае нестандартных вопросов у клиентов оперативно связываться со мной для получения ответов.

4. Когда клиент будет готов к покупке, переадресовывать его на меня.

Оплата работы – в процентах от проданного вашим клиентам товара, размер процентов оговаривается по каждому лоту отдельно (обычно 3-5%).

Вы можете взяться только за один вид работ или за оба сразу.

Предпочтение отдаю имеющим опыт работы по постингу и продажам. Вы должны проживать в российском городе приличного размера, быть грамотны, образованы и не моложе 25 лет, иметь быстрый интернет и возможность общения голосом. Ваше нахождение в Москве является большим плюсом.

12 лет назад
customer8765
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Размещение информации о конкурсе Kinder Bike

    $100

    Требуется размещение объявления о нашем конкурсе детских фото. Kinder Bike Регион Санкт-петербург, форумы и сайты посвященные детям и материнству. можно использовать разместить вконтакте но не больше 10 основных Групп. текст: Приглашаем на бесплатные фотосессии в рамках ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение блогов на Ya.

    Наполнение моих 50 блогов на Ya. Нужно разместить по 2 КОПИПАСТ статьи по 1500-3000 знаков на каждом блоге. Статьи брать с 3–4 РАЗНЫХ сайтов. Тематика статей любая, кроме: эротика, порно, медицина, заработок в сети, СЕО. Копирайт не интересует, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение сайта

    Нужен человек для наполнения сайта для детей видеороликами (мультфильмы) + небольшое описание 3-4 предложения (сделать рерайт). На добавление одного поста уходит в среднем пару минут. Оплачивать работу буду ежедневно. Все покажу и расскажу, думать не ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение товарами. WebAsyst

    $100

    Необходимо добавить 200 товаров. Если хотите можете больше добавить. Движок вебасист. Обязательно опыт работы в этом движке, чтобы не тратить время на обучение. Стоимость 4 рубля за товар. Сроки — 2-3 дня, чем быстрей тем лучше. Cвязь по skype. Оплата ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поиск фотографий для товаров интернет-магазина

    $250

    Работа простая, специальных знаний не требует. Надо искать фотографии для товаров интернет магазина по артикулу товаров и\или названию товара. Пишите свои цены и сколько времени можете уделять проекту в день, а так же сколько вы будете сдавать ...

    Наполнение сайтов43 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Быстрое добавление (копипаст) новостей

    Здравствуйте, ув. Веблансеры! Требуется ежедневное добавление (копипаст) ~300 новостей на сайт. Источники новостей предоставляются. Требования к новости: - Заголовок - Изображение Работа на долгосрочной основе. Жду расценки, договоримся!

    Наполнение сайтов32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад