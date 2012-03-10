Поиск фотографий для товаров интернет-магазина

Работа простая, специальных знаний не требует.

Надо искать фотографии для товаров интернет магазина по артикулу товаров и\или названию товара.

Пишите свои цены и сколько времени можете уделять проекту в день, а так же сколько вы будете сдавать фотографий в день (100+).

Мне удобна цена 1 рубль = 1 фотография.

Нужно примерно по 4 фотографии на 1 товар. Всего товаров примерно 3000. Если удастся найти 4 фото и больше, то оплата по 2р за 1 фото к этому товару (тоесть если вы нашли 3 фото то я оплачу 3р, если 4 то 8р+)

Товары к которым найти фото не удалось записываем в отдельный файл «Не найдены» просто вставляя ссылку на товар.

Оплата вебмани или яндекс деньги.

Будет выбрано несколько исполнителей (больше 5) для ускорения выполнения проекта. Список товаров для поиска дам.