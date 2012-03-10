Поиск фотографий для товаров интернет-магазина

Требуется размещение объявления о нашем конкурсе детских фото. Kinder Bike Регион Санкт-петербург, форумы и сайты посвященные детям и материнству. можно использовать разместить вконтакте но не больше 10 основных Групп. текст: Приглашаем на бесплатные фотосессии в рамках ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа простая, специальных знаний не требует.
Надо искать фотографии для товаров интернет магазина по артикулу товаров и\или названию товара.
Пишите свои цены и сколько времени можете уделять проекту в день, а так же сколько вы будете сдавать фотографий в день (100+).
Мне удобна цена 1 рубль = 1 фотография.
Нужно примерно по 4 фотографии на 1 товар. Всего товаров примерно 3000. Если удастся найти 4 фото и больше, то оплата по 2р за 1 фото к этому товару (тоесть если вы нашли 3 фото то я оплачу 3р, если 4 то 8р+)
Товары к которым найти фото не удалось записываем в отдельный файл «Не найдены» просто вставляя ссылку на товар.
Оплата вебмани или яндекс деньги.
Будет выбрано несколько исполнителей (больше 5) для ускорения выполнения проекта. Список товаров для поиска дам.
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