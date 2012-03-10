Поиск фотографий для товаров интернет-магазина

$250
Наполнение сайтовЗакрыт43 заявки502 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работа простая, специальных знаний не требует.

Надо искать фотографии для товаров интернет магазина по артикулу товаров и\или названию товара.

Пишите свои цены и сколько времени можете уделять проекту в день, а так же сколько вы будете сдавать фотографий в день (100+).

Мне удобна цена 1 рубль = 1 фотография.

Нужно примерно по 4 фотографии на 1 товар. Всего товаров примерно 3000. Если удастся найти 4 фото и больше, то оплата по 2р за 1 фото к этому товару (тоесть если вы нашли 3 фото то я оплачу 3р, если 4 то 8р+)

Товары к которым найти фото не удалось записываем в отдельный файл «Не найдены» просто вставляя ссылку на товар.

Оплата вебмани или яндекс деньги.

Будет выбрано несколько исполнителей (больше 5) для ускорения выполнения проекта. Список товаров для поиска дам.

12 лет назад
MiG-Z
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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