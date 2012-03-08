Размещение информации о конкурсе Kinder Bike

Требуется размещение объявления о нашем конкурсе детских фото. Kinder Bike

Регион Санкт-петербург, форумы и сайты посвященные детям и материнству. можно использовать разместить вконтакте но не больше 10 основных Групп.

текст: Приглашаем на бесплатные фотосессии в рамках проведения конкурса Kinder Bike на сайте velodrive.ru. Участвуют 4 возрастных категории. Среди призов - ценные подарки + 4 велосипеда. Ждем всех!

Страничка конкурса проведении конкурса http://www.velodrive.ru/konkurs/9/

нужно постараться охватить наиболее ценные досках, типа littleone.ru