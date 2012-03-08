Подача объявлений на бесплатные сайты

Нужно отредактировать контент в интернет-магазине, 1. Добавить по две дополнительные картинки для товара и изменить основную, если не соответствует стандарту. 2. Добавить описание товара, если нет и соответственно, если оно есть, отредактировать. количество товаров 4000 штук