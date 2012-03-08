Размещение обьявлений.

Требуется размещение объявления о нашем конкурсе детских фото. Kinder Bike Регион Санкт-петербург, форумы и сайты посвященные детям и материнству. можно использовать разместить вконтакте но не больше 10 основных Групп. текст: Приглашаем на бесплатные фотосессии в рамках ...
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Требуется размещать обьявления, на разные темы. Оплата 3 рубля/обьявление.
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