Требуется внести изменения на сайт. Движок джумла 2.5 каталог zoo. Изменить структуру меню, создать новые страницы, подробней в прикреплённом тз. Пожалуйсто указывайте сроки и цену. Сайт www.ellitedoors.ru/
- Системное программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется специалист по CMS joomla 2.5 для работы с сайтом. Первое что нужно сделать установить каталог с товарами и создать страницы на главной. Сайт ellitedoors.ruИнтернет-магазины16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Программист для создания страниц сайта. Приглашаю специалиста для создания страниц на сайте, работы с сайтом очень много, делаем одну страницу по тз, если все получается хорошо, работаем дальше постоянно. Оплата сдельная за каждую страницу ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт11 лет назад
Уметь работать с дизайном сайта, знать программирование. На постоянную работу.. Иметь Скайп быть на связи, шаблон Джумла, работа постоянная ответственная, примерно час в день. Пишите предложения с разумно ценой за месяц.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Иметь опыт размещения обьявлений, собственную базу досок обьявлений, приемлимую цены, скайп.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется размещать обьявления, на разные темы. Оплата 3 рубля/обьявление. skype onlain-cНаполнение сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Тема входные двери. Формат А5, примерно 20 страниц ( сколько получится) 100 фото дверей, дизайн в стиле сайта. Всю информацию предоставлю. Бюджет 4000 рублей. На фото есть надпись ее нужно будет убрать. Полностью подготовить ...Верстка полиграфии19 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужно размещать обьявления на сайтах: авито, сландо, тиу и т.д. (около 10 сайтов) и на форумах регистрироваться и учасивовать. Тема продажа входных дверей. Работа постоянно в день около 100 обьявлений. Всю информацию ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Подкаректировать движок, настроить скрипт. Сайт ru buil ders. (ru). Возможна работа администратором.Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Создать очень яркий и привлекательный дизайн и портфолио, для сайта студия-онлайн.рфДизайн сайтов15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужны фотографии в хорошем качестве КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ. Художественная ковка. Формат png размер любой.Прочее8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
www.savvats.com.ua Всю информацию берём из этого сайта полностью. Меняем дизайн сайта и логотип досконально так как этот не нравится.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Есть активы Угольная шахта и завод деревообрабатывающий, которые нужно продать. Собрать всю информацию (я дам фото документы и т.д.) Создать сайт визитку на каждый лот, красиво, понятно, грамотно расписать перспективы прибыль всё что ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт14 лет назад