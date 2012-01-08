MVV2

Максим MVV2

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Задачи для програмиста, cms joomla.

    Требуется внести изменения на сайт. Движок джумла 2.5 каталог zoo. Изменить структуру меню, создать новые страницы, подробней в прикреплённом тз. Пожалуйсто указывайте сроки и цену. Сайт www.ellitedoors.ru/

    Joomla
    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист для создания страниц сайта.

    $500

    Программист для создания страниц сайта. Приглашаю специалиста для создания страниц на сайте, работы с сайтом очень много, делаем одну страницу по тз, если все получается хорошо, работаем дальше постоянно. Оплата сдельная за каждую страницу ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Администратор

    Уметь работать с дизайном сайта, знать программирование. На постоянную работу.. Иметь Скайп быть на связи, шаблон Джумла, работа постоянная ответственная, примерно час в день. Пишите предложения с разумно ценой за месяц.

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать брошюру, каталог.

    $250

    Тема входные двери. Формат А5, примерно 20 страниц ( сколько получится) 100 фото дверей, дизайн в стиле сайта. Всю информацию предоставлю. Бюджет 4000 рублей. На фото есть надпись ее нужно будет убрать. Полностью подготовить ...

    Верстка полиграфии19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Размещать обьявления на сайтах и форумах

    Здравствуйте. Нужно размещать обьявления на сайтах: авито, сландо, тиу и т.д. (около 10 сайтов) и на форумах регистрироваться и учасивовать. Тема продажа входных дверей. Работа постоянно в день около 100 обьявлений. Всю информацию ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать сайт для продажи бизнеса.

    $100

    Есть активы Угольная шахта и завод деревообрабатывающий, которые нужно продать. Собрать всю информацию (я дам фото документы и т.д.) Создать сайт визитку на каждый лот, красиво, понятно, грамотно расписать перспективы прибыль всё что ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад