Размещение обьявлений

нужен человек для переноса фоток и текста с одного сайта на другой (копипастом) страниц около 20-30 + фото 50
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Иметь опыт размещения обьявлений, собственную базу досок обьявлений, приемлимую цены, скайп.
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