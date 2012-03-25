Наполнение сайта товарами, ценами.

Нужно наполнение сайта. Товары. Цены. Описание подробное, изображение. Описание с сайтов производителей, изображения тоже (без логотипов). 4 рубля одна позиция занос нового товара и измение 1 позиции цены 1 рубль, (какие цены ставить конечно же из прайс листа) Сайт kamindecor.ru и еще два сайта. Требуется человек с опытом работы в данной сфере. Работать нужно быстро. Т.е скинула прайс и его нужно обработать за 1 день. Оплата яндекс деньги (часть сделали я оплатила. Еще часть сделали еще оплатила).