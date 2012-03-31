Наполнение сайта

Необходим контент-менеджер (рерайтер) для наполнения сайта.

Тематика - дорогие вещи и роскошь.

Задача - нахождение интересного материала в сети его рерайт и добавление на сайт.

Сайт работает на системе друпал. В системе есть все необходимое для работы: визуальный редактор, загрузчик картинок и т.д. поэтому знание HTML и прочего не обязательно. Для добавления материалов необходимо просто скопировать текст из блокнота и выбрать категорию. В случаи возникновения вопросов все расскажу, сложного там ничего нету :)

Требования к текстам: от 1000 до 2500, грамотно написанные для пользователя, уникальные и не переспамленные для поисковиков, то есть обычные тексты для людей.

Сдача работы и оплата: EXCEL файлик содержащий колонки (адрес на сайте, источник, символов). После проверки редактора отправляю денежку. Например: Вы добавили 10 статей, отправили на проверку, мы проверили, оплатили, работаем дальше. Точная схема работы и необходимые объёмы оговариваются с исполнителем, чтобы всем было удобно.

Оплата в WMR за 1000 символов.

Интересуют недорогие тексты, проект пилотный, если всё срастётся, таких проектов будет несколько.