Отправить коммерческие предложения ИМ

На сайте http://caraz.ru/catalog.php?cat_id=43 есть список интернет-магазинов торгующих оборудование для автосервисов.

Нужно зайти на все сайты, найти их координаты, и составить таблицу,

адрес сайта - название сайта - мыло - телефон

потом создать несколько новых (10-15) аккаунтов на яндексе и майле, и с них отправить на адреса магазинов коммерческое предложение. на один магазин - только одно письмо!

по окончании вы передаете мне табличку и аккаунты от почты.

МАССОВЫЙ РАССЫЛ САПАМА НЕ ИНТЕРЕСУЕТ!