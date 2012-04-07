Отправить коммерческие предложения ИМ

Наполнение сайтовЗавершен3 заявки141 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте http://caraz.ru/catalog.php?cat_id=43 есть список интернет-магазинов торгующих оборудование для автосервисов.

Нужно зайти на все сайты, найти их координаты, и составить таблицу,

адрес сайта - название сайта - мыло - телефон

потом создать несколько новых (10-15) аккаунтов на яндексе и майле, и с них отправить на адреса магазинов коммерческое предложение. на один магазин - только одно письмо!

по окончании вы передаете мне табличку и аккаунты от почты.

МАССОВЫЙ РАССЫЛ САПАМА НЕ ИНТЕРЕСУЕТ!

12 лет назад
atmel
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alex2000my
50 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все произошло как нельзя лучше, работа оплачена без задержек в день отправки отчета о проделанной работе. Приятный и понимающий заказчик. Рекомендую.
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