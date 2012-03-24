Наполнение товарами интернет-магазина

Приветствую всех. Я недавно открыл свой первый блог hard4news.ru и мне требуется пару-тройку человек для его наполнения. Материал который меня интересует можете ознакомиться на самом блоге. От вас требуется поиск свежих новостей и создание записи ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
требуется наполнение интернет магазина товарами, климатическая тематика.
Исходники нужно будет брать из PDF файла. Админка на Simpla.
Объем задания- 500 товаров. Оплата - WM, ЯД, для РФ могу на банковскую карту.
Оплата частями понедельно.
От вас стоимость заполнения 1 карточки.
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